CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE MARATHON Rendez-vous le 2 novembre à Oran

Le championnat d'Algérie de marathon Brahim-Slimani aura lieu le 2 novembre à Oran. Cette compétition, organisée par la ligue oranaise d'athlétisme en collaboration avec la Fédération algérienne d'athlétisme et de la direction de la jeunesse et des sports d'Oran dans le cadre des festivités célébrant le 64e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er Novembre et des préparatifs des Jeux méditerranéens 2021, verra la participation de plus de 1000 coureurs dames et messieurs de différentes wilayas du pays. Deux courses sont au menu de ce championnat sur des distances de 42,195c kilomètres pour les seniors dames et messieurs et 12 kilomètres ouverts sur un circuit fermé en face du jardin citadin méditerranéen à haï Akid-Lotfi à l'est d'Oran.