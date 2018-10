CHAMPIONNAT INTERNATIONAL DU CHEVAL BARBE L'Algérie remporte la première place

L'Algérie, représentée par L'Association Sahil, qui oeuvre pour la sauvegarde et la protection des chevaux de race locale en Algérie, a participé à la compétition internationale du cheval Barbe «Modèle et Allure» organisée au Maroc, à El Jadida, le 21 octobre dernier, dans le cadre de la 11ème édition du Salon du cheval. L'Algérie, a récolté 3 Prix: Le cheval «El Bourok» a gagné le 1er Prix de la classe 9 ans et plus, «El Rezk» a été classé 3ème du concours des mâles de 3 ans, quant à «Chawkia», cette dernière a reçu le 3ème Prix de la classe des juments de 3 ans. Organisé par l'Association du Salon du cheval sous l'égide de l'Organisation mondiale du cheval barbe (OMCB), a vu la participation dune délégation algérienne menée par Touffik Fredj, président de l'association Sahil, accompagné des membres de son bureau.