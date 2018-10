CLASSEMENT MONDIAL DE TENNIS (JUNIORS) Mauvaise semaine pour les Algériens

Youcef Rihane a perdu 3 places pour se retrouver au 159e rang, mais reste l'Algérien le mieux placé dans cette hiérarchie.

Les dix joueurs de tennis algériens les mieux classés sur le plan mondial de la catégorie juniors (5 garçons et 5 filles) ont connu une mauvaise semaine, avec une importante régression pour neuf d'entre eux, au moment où Lynda Benkaddour a été la seule à se maintenir à sa 176e place, suivant la dernière publication de la Fédération internationale de la discipline (ITF). En effet, si la jeune Oranaise n'a gagné aucune place dans ce nouveau classement, elle a le mérite de s'être au moins maintenue dans la position qu'elle occupait déjà, et qui la place en tête des Algériennes les mieux classées sur le plan mondial de la catégorie, loin devant sa compatriote Inès Bekrar, qui, elle, a perdu 10 places cette semaine pour se retrouver au 530e rang. Idem pour Houria Boukholda, Amina Ahlem Felloussa et Bouchra Rehab Mebarki, respectivement 3e, 4e et 5e meilleures algériennes sur le plan mondial, et qui elles ont perdu 5, 10 et 13 places cette semaine. Chez les garçons, cette régression a été plus importante encore, puisque les cinq tennismen algériens ont tous enregistré un recul, y compris le meilleur d'entre eux, Youcef Rihane, qui a perdu 3 places pour se retrouver au 159e rang. Il reste néanmoins l'Algérien le mieux placé dans cette hiérarchie, loin devant Samir Hamza Reguig (2e meilleur algérien) qui, lui, pointe actuellement au 876e rang, après une perte de 10 places cette semaine. De leur côté, Ryad Anseur, Mohamed Ali Abibsi et Mohamed Racym Rahim, respectivement 3e, 4e et 5e meilleurs algériens sur le plan mondial ont perdu 12, 9 et 13 places. Anseur recule ainsi au 1341e rang, devant Abibsi (1537e) et Rahim (1889e). Le classement mondial de la catégorie est toujours dominé par la Chine, avec C. Tseng chez les garçons et X Wang chez les filles.