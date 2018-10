MANCHESTER UNITED "Special One" refait le coup

Trois jours après avoir fait le signe «3» à destination des supporters de Chelsea, José Mourinho a récidivé, mardi à la fin du match face à la Juventus, mais en direction des fans italiens cette fois.

José Mourinho a vécu une nouvelle soirée compliquée mardi soir. Après avoir rejoint le stade à pied en

raison des bouchons qui ont bloqué le bus de l'équipe aux abords d'Old Trafford, le Portugais a ensuite assisté à la défaite de son équipe, Manchester United, face à la Juventus Turin (0-1). Un succès qui a donné de la voix aux supporters italiens qui ont entonné des chants moqueurs à destination du Portugais, ancien entraîneur de l'Inter Milan (2008-10), rival honni de la Juventus. Mourinho leur a répondu en faisant le chiffre 3'' avec ses doigts. Un signe en référence au triplé réalisé avec les Lombards lors de la saison 2009-10 (Ligue des champions, Serie A, coupe d'Italie) et qu'il avait déjà réalisé vers les fans du Milan AC (autre rival de l'Inter) lors de son retour à San Siro avec le Real Madrid en 2010-11. Ce chiffre 3 peut aussi signifier le nombre de victoires que le Portugais avait décrochées face à la Vieille Dame durant cette période à l'Inter. A l'issue de la rencontre, le Portugais a expliqué que la Juventus avait les moyens de réaliser ce triplé cette saison, tout en envoyant une petite pique aux Bianconeri. «Ils ont tout ici pour essayer de gagner, je ne dirais pas la Champions League mais le triplé, a-t-il déclaré. C'est ce qu'ils veulent. Parce que normalement, ils vont gagner à la maison (il veut dire la Serie A). Mais le triplé, jusqu'à maintenant, et malheureusement pour les gars de l'équipe adverse, c'est notre triplé. Pas le leur. Pas encore. Je pense qu'ils sont près d'y parvenir». Mourinho est coutumier de ce signe puisqu'il l'a réalisé il y a trois jours à Stamford Bridge lors du match nul entre Chelsea et Manchester United (2-2). Cette fois, le chiffre 3 faisait référence au nombre de titres de champion d'Angleterre qu'il avait glanés lorsqu'il était à la tête des Blues (2004-07, puis 2013-15).