L'ÉQUIPE RECEVRA DEMAIN LA JSS DANS DES CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES Le MCA veut se placer sur le podium

Par Saïd MEKKI -

Un match des plus passionnants à suivre pour deux équipes dont les responsables ont fustigé la LFP à propos des derniers évènements.

Six jours après avoir vécu l'enfer au stade du 20-Août de Bordj Bou Arréridj, avec cette violence qui a causé des blessures de plusieurs joueurs, le MC Alger retrouvera le stade du 5-Juillet, demain, en recevant la JS Saoura, pour le compte de la 12e journée du championnat de Ligue 1. Un match des plus passionnants à suivre pour deux équipes dont les responsables ont fustigé la LFP à propos des derniers évènements. Ainsi, les Vert et Rouge ont demandé à la Ligue de reporter le match pour permettre aux joueurs blessés de guérir, mais le match est bel et bien maintenu. En tous les cas, le manager général du MCA a saisi la FAF, le TAS et le MJS pour selon lui «rétablir le tort», on reproche à la commission de discipline le fait d'avoir piétiné le règlement. Tout cela se passe au moment où, sur le plan technique, les Vert et Rouge enregistrent officiellement la nomination du coach Adel Amrouche en qualité d'entraîneur principal de l'équipe. Mais demain, c'est toujours Saifi qui dirigera l'équipe. Pour lui le match s'annonce difficile sur le plan psychologique pour ses joueurs: «Il faut savoir que nous avons des joueurs qui sont affectés moralement, car même si tu veux essayer de leur remonter le moral, ils ne peuvent oublier facilement ce qui s'est passé, et on se demande comment ils vont jouer le prochain match.» Quant au nouveau coach Amrouche, il a demandé aux joueurs d'«oubliez Bordj et pensez à la Saoura. On a un match vendredi et je veux des guerriers sur le terrain». En d'autres termes, les joueurs du MCA se sont, tant bien que mal, remis au travail pour préparer le match de demain afin d'arracher une victoire pour d'une part garder leur place sur le podium et d'autre part «remercier» leurs fans qui les ont bien soutenus lors des évènements douloureux de Bordj. Côté JS Saoura, on fustige également la commission de discipline après avoir sanctionné durement le porte-parole du club Zerouati et l'entraîneur de l'équipe, Neghiz. Et justement, le porte-parole de la Saoura a fustigé le président de la FAF, Zetchi, après la sanction de suspension d'un match dont a écopé le coach Neghiz. Pour Zerouati cette sanction vient en complément du règlement de comptes qu'a débuté le président de la FAF contre les représentants du sud du pays. Zerouati a conclu en demandant aux hautes autorités d'intervenir pour arrêter cette mascarade». D'ailleurs, la JS Saoura reste sur un semi-échec à domicile face à l'équipe, comptabilisée sur le président Zetchi alors que c'est en réalité son frère qui en est président actuellement. Il est utile, au passage de rappeler que lors du dernier match de championnat entre les deux formations, disputé au mois d'avril dernier à Béchar, le MCA a tenu en échec la Saoura (0-0). Prendre une revanche, ou encore mieux, battre le MCA chez elle, serait idéal pour les joueurs de Neghiz en attendant qu'il purge sa suspension. Les représentants de Béchar veulent donc récidiver face au MCA en tentant d'arracher un bon résultat et rester dans le haut du tableau. Avant ce match de vendredi, la JS Saoura occupe la 6e place avec un total de 15 points. Quant à son adversaire du jour, le MCA, il partage la 3e place avec l'Entente de Sétif, avec un total de 18 points chacun. Et il se trouve qu'en cas de victoire demain, la Saoura dépasserait le MCA au classement. Ce qui explique bien l'enjeu de ce match pour une place sur le podium...