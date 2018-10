CHAMPIONNAT ARABE DES NATIONS DE VOLLEY-BALL L'EN au Caire pour jouer les premiers rôles

Les Algériens visent une place sur le podium

«Ce tournoi constituera une bonne préparation pour le championnat d'Afrique 2019 qui reste notre objectif principal», a déclaré le sélectionneur national Salim Bouhella.

La sélection algérienne de volley-ball participe à la 21e édition du Championnat arabe des nations messieurs, qui débute aujourd'hui jusqu'au 4 novembre au Caire, avec l'objectif de jouer les premiers rôles et préparer les prochaines échéances internationales, a indiqué le sélectionneur national, Salim Bouhella. «Notre objectif à travers cette participation au Championnat arabe est de jouer les premiers rôles en visant une place sur le podium vu les équipes participantes. Ce tournoi constituera également une bonne préparation pour le championnat d'Afrique-2019 qui reste notre objectif principal», a déclaré Bouhella avant le départ pour Le Caire. A moins de 48 heures du début du tournoi, l'entraîneur national a déploré le retrait de dernière minute des Equipes nationales tunisienne et qatarie, considérées parmi les meilleures sélections au niveau arabe. «Nous avons confirmé notre participation au mois d'août dans l'espoir d'affronter les meilleures sélections arabes et ainsi jauger notre niveau. Malgré le forfait de la Tunisie et du Qatar, le tournoi va regrouper des équipes d'un niveau relevé à l'image de l'Egypte et du Bahreïn», a-t-il souligné. La 21e édition de ce tournoi arabe verra la participation de 7 nations, à savoir l'Egypte (tenant et organisateur), le Bahreïn, Oman, l'Irak, la Jordanie, la Palestine et l'Algérie, avec une formule de compétition en mini-championnat (une seule poule) dont le premier au classement sera sacré champion. Afin d'aborder cette compétition dans les meilleures conditions, le Six national a effectué cinq stages en Algérie, respectivement à Tikjda (Bouira), Chlef et Alger, avant de conclure sa préparation avec un stage en Bulgarie du 10 au 19 octobre, ponctué par plusieurs matchs amicaux. «Le dernier stage en Bulgarie a été très bénéfique pour l'équipe qui a très bien réagi lors des matchs amicaux disputés face à des équipes d'un bon niveau. Les joueurs sont motivés pour réaliser une belle performance au Caire», a estimé Bouhella. Côté effectif, le staff technique national a retenu les mêmes joueurs qui ont pris part aux Jeux méditerranées 2018 à Tarragone (Espagne), auxquels s'ajoute le retour de blessure du passeur Yassine Hakmi. Au Caire, l'Algérie fera son entrée en lice face à l'Irak, avant de défier l'Egypte et le Bahreïn lors des 2e et 3e journées de compétition. Après une journée de repos, les volleyeurs algériens enchaîneront face à la Jordanie, puis Oman, avant de conclure face à la Palestine.