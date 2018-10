APRÈS LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE BENALDJIA Les supporters de la JSK divisés

Par Kamel BOUDJADI -

Un départ et des interrogations

La direction de la JS Kabylie et le joueur Mehdi Benaldjia ont résilié à l'amiable le contrat les liant, mardi dans l'après-midi.

Une décision prise sur demande de l'entraîneur Franck Dumas qui a affirmé que le joueur n'entre plus dans ses plans. Benaldjia et le président Chérif Mellal ont animé, juste après, un point de presse pour annoncer cette résiliation du contrat et le premier responsable du club a fait savoir qu'un dîner sera organisé, aujourd'hui, pour honorer le joueur, en présence de ses désormais ex-coéquipiers, pour services rendus au club.

La prochaine destination de Benaldjia n'est pas encore connue, lui qui est convoité, faut-il le rappeler, par le MCA, l'USMA ainsi qu'un club saoudien. Aussi, cette décision intervient alors qu'une grande partie des supporters espérait que Mehdi Benaldjia prolongerait son bail avec le club, d'autant qu'il s'agit d'un des meilleurs éléments de son effectif. Ces derniers, qui n'ont pas apprécié dans leur grande majorité, cette résiliation, considèrent que l'entraîneur Franck Dumas a agi tout de même en connaissance de cause.

Le coach, qui a demandé à Mellal cette résiliation, considère en effet qu'il ne peut plus compter sur les services de Benaldjia, avançant des arguments d'ordre technique. Chose sur laquelle le coach et le président sont tombés d'accord pour libérer le joueur. Les inconditionnels de la JSK, qui n'étaient pas du tout heureux, affirment que la direction doit assumer ses choix. Cherif Mellal, lui, a, lors de cette même conférence, affirmé que le joueur a été d'un apport considérable à la JSK, mais que son club regorgeait de talents du terroir à même de le remplacer et faire encore plus que ce qu'il a fait.

Fidèle à sa méthode carrée, le président part toujours du principe que personne n'est indispensable à la JSK.

Le travail et rien que le travail est l'unique condition de figurer dans l'effectif.

En tout état de cause, les semaines à venir renseigneront amplement sur les solutions prévues par les responsables du club.

Pour le moment, les recrutements du mercato d'hiver sont inconnus et l'effectif n'a pas beaucoup de choix à laisser à Dumas qui devra faire avec ce qu'il y a à présent.

Les supporters, eux, craignent que le vide laissé par Benaldjia ne se répercute sur les résultats. D'ailleurs, l'on n'a pas à attendre longtemps, pour vérifier. La prochaine rencontre de samedi prochain face au CSC sera un indicateur des capacités de l'attaque à fonctionner sans les services de Benaldjia.

Une victoire est d'ailleurs indispensable à Tizi Ouzou, car les Canaris n'ont plus d'avance sur l'autre prétendant au trône, l'USMA.

Les trois points de cette rencontre à domicile sont capitaux, d'autant plus que la prochaine journée verra les Canaris se jeter dans la gueule du loup.

Il leur sera, en effet, difficile d'arracher les trois points de la rencontre face à l'USMA, à Alger.

Le club algérois ne laissera pas passer cette occasion pour glaner les trois points et montrer par la même occasion qu'il a l'étoffe d'un vrai champion.

Une explication très attendue par les supporters des deux équipes.

Enfin, notons que les Canaris partent avec un avantage moral, car jusqu'à présent, ils sont invaincus. Et lorsqu'on est invaincu après 11 journées, il est plus facile de se croire invincible, ce qui rendra la tâche difficile aux adversaires.