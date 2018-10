L'ES SÉTIF N'IRA PAS EN FINALE DE LA LDC L'Aigle noir mal récompensé

Par Mohamed BENHAMLA -

Le dernier espoir de l'Algérie de voir un de ses représentants en finale de la Ligue des champions d'Afrique s'est évaporé mardi soir, l'ES Sétif n'ayant pu valider son billet malgré une victoire face au Ahly du Caire (2-1), au stade du 8-Mai 1945 de Sétif. Les Sétifiens ont, à vrai dire, payé cher leur défaite du match-aller au Caire (2-0). En cette soirée de mardi dans la ville des Hauts-Plateaux, les Sétifiens ont eu affaire à une équipe égyptienne peu flamboyante et ont démarré fort d'entrée, en se projetant vers le but adverse. Des occasions à la pelle ont été créées, notamment par l'intermédiaire de Abdelmoumen Djabou et de Habib Bouguelmouna, mais la réussite devant les bois d'El Shenawy n'y était pas. Le gardien algérien, Mustapha Zeghba, a, pour sa part, empêché les Egyptiens de sanctionner le manque de réalisme des siens avant la pause, en s'interposant à deux reprises. En seconde période, la possession du ballon de l'ESS devenait de plus en plus stérile et les visiteurs en profitaient pour donner une leçon d'efficacité en ouvrant le score par Soleyman. Ce dernier a déposé Bedrane, trop lent, pour conclure un contre à la 61'. Une douche froide pour le représentant algérien qui, à partir de ce moment, se voyait dans l'obligation de marquer 4 buts pour se qualifier. Malgré cette difficulté, Djabou et consorts n'ont pas abdiqué et Mohamed Bakir trouvait la faille pour égaliser en poussant El Shenawy à la faute, d'une frappe puissante à la 67'. A la 72', Houssameddine Guecha plaçait même l'équipe sétifienne en tête et l'espoir renaissait en parvenant à inscrire un second but. Les quelque 20 minutes qui ont suivi cette réalisation n'ont apporté aucun changement au tableau d'affichage malgré une grosse pression sur les bois du portier égyptien. Au coup de sifflet final, il est vrai que les supporters sétifiens ont longtemps applaudi leurs joueurs, mais ont tous affirmé qu'il y avait de la place pour mieux faire. L'excès de précipitation et le fait d'user de longues balles a fini par jouer un mauvais tour aux protégés de Rachid Taoussi, de l'avis même de ce dernier. «Nous avons raté de vraies occasions de marquer. Nous avons obtenu 18 corners, mais l'on s'est heurté à une défense bien en place», reconnaissait-il en fin de match. «L'ES Sétif s'est distinguée lors de cette compétition africaine et je trouve que le coach Taoussi a fait un grand travail avec l'équipe, qui a pu atteindre la demi-finale. Ce soir, l'ES Sétif a prouvé que c'est une grande équipe», a balancé pour sa part l'entraîneur français du Ahly, Patrice Carteron. En finale, les Egyptiens affronteront les Tunisiens de l'EST, qui se sont qualifiés en battant la formation angolaise, Primeiro De Agosto (4-2), en demi-finale-retour à Radès. Les buts de la rencontre ont été inscrits par l'Algérien Belaïli sur penalty, (15'), Yacoubi (27'), Jouini (60') et Badri (85') pour l'Espérance, alors que Gerado (8') et Bokamba (64') ont été les buteurs de Primeiro de Agosto. Au match-aller, les Angolais l'avaient emporté 1-0.