La Pulga absente du podium pour la première fois depuis 2006

Pour la première fois depuis 2006, Lionel Messi, quintuple vainqueur, n'est pas sur le podium du Ballon d'or 2018. Une décennie que l'Argentin n'avait pas été au-delà de la troisième place lors d'un Ballon d'or. Quintuple vainqueur de ce prix récompensant le meilleur joueur du monde sur l'année en 2009, 2010, 2011, 2012 et 2015, le corecordman avec Ronaldo n'est pas sur le podium cette année et doit se contenter de la cinquième place pour ce Ballon d'or 2018. Dauphin de Ronaldo l'année dernière, il espérait très probablement ravir ce titre à son pire ennemi, mais malgré sa très belle saison sur le plan individuel, il n'a pas pu battre une rude concurrence. Éliminé en quarts de finale de la Ligue des cham-pions par l'AS Roma avec le FC Barcelone et en 8es de finale de la Coupe du monde 2018 avec l'Argentine par la France, Lionel Messi a certainement payé ses échecs. Pourtant, le quintuple vainqueur du Ballon d'or a porté le FC Barcelone en Liga, une compétition qu'il a remportée une nouvelle fois cette année, et a terminé meilleur buteur du championnat espagnol, et est le meilleur buteur, toutes compétitions confondues, sur l'année civile.