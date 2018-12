Mbappé, sacré meilleur jeune

Les prétendants français Griezmann, Varane, ou Mbappé, vivent de leur côté la mésaventure qu'avaient connue les Espagnols Xavi et Iniesta en 2010 ou l'Allemand Manuel Neuer en 2014: remporter la Coupe du monde n'a pas suffi pour décrocher le Ballon d'or. Mbappé, qui avait confié à avoir «mis tous les ingrédients de (son) côté» pour conquérir le Ballon d'or avant même d'avoir 20 ans, échoue à la 4e place. Mais contrairement à ses coéquipiers de l'équipe de France, il n'est pas reparti les mains vides de la cérémonie organisée au Grand-Palais à Paris. Celui qui a été comparé au «Roi» Pelé pendant le Mondial-2018, en devenant notamment le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à marquer en finale d'un Mondial, a remporté le premier Trophée Raymond Kopa, qui récompense le meilleur joueur du monde âgé de moins de 21 ans. «Je suis très content de ce prix, ça récompense une année avec un quadruplé avec le PSG au niveau national, plus ce qu'on a gagné avec mes coéquipiers en Equipe nationale: c'est le bon moment pour les remercier car ils ont été d'une importance capitale pour remporter ce prix», s'est réjoui Mbappé.