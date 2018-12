BASKET-BALL - NBA Curry gagne enfin avec les Warriors

La vedette de la NBA Stephen Curry, qui avait manqué son retour de blessure avec une défaite à Détroit, a été déterminant hier pour permettre aux Golden State Warriors de s'imposer à Atlanta (128-111). Absent pendant 11 matchs à cause de douleurs aux ischio-jambiers, et revenu aux affaires samedi sans pouvoir empêcher une défaite face aux Pistons, le meneur des doubles champions NBA en titre a marqué 30 points hier. Face au Hawks, les autres piliers de l'équipe californienne étaient aussi au rendez-vous, avec 28 points pour l'ailier Kevin Durant et 27 pour l'arrière Klay Thompson. Cette victoire met fin à une série de six défaites à l'extérieur pour Golden State. Dans le premier quart-temps, Curry a inscrit 18 points, soit un de plus que l'ensemble de ses adversaires. À 100% de réussite lors de ses six premiers tirs, il a fini la rencontre à 6/10 à trois points. Les Warriors se placent 4es de la conférence Ouest, avec 16 victoires et 9 défaites. Ils restent devancés par les Oklahoma City Thunders (3es, 15 v-7 d), qui l'ont emporté dans le même temps à Détroit (110-83).