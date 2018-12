COUPE DE L'UNAF U17 Le tournoi fixé du 18 au 28 décembre à Marrakech

Le tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF) des U17 se déroulera à Marrakech (Maroc) du 18 au 28 décembre avec la participation de six pays, dont deux hors-région, a annoncé l'UNAF, hier. Il s'agit du Maroc (pays hôte), de l'Algérie, de la Tunisie, de la Libye, de la Mauritanie et du Sénégal. Les équipes seront réparties en deux groupes de trois. Les matchs de groupes auront lieu les 20, 22 et

24 décembre, tandis que les matchs de classement se dérouleront le 27 décembre lors desquels les 3es de chaque groupe s'affronteront pour la 5e place, les 2es joueront pour la 3e place et les premiers pour le titre. «A travers l'organisation de ce tournoi, l'UNAF veut contribuer à la préparation des équipes de la zone pour les prochaines échéances comme la phase finale de la CAN-U17 prévue en Tanzanie du 12 au 26 mai 2019 à laquelle le Maroc est qualifié», souligne l'UNAF.