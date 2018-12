CYCLISME: AG ÉLECTIVE DE LA FAC Barbari et Douzi candidats à la présidence

Barbari Kheiredine et Douzi Smail sont officiellement candidats pour le poste de président de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC) dont l'assemblée générale élective (AGE) est prévue le 15 décembre (14h) au siège du Comité olympique et sportif algérien (COA) à Ben Aknoun (Alger). «La commission de candidatures qui s'est réunie lundi en présence du représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a validé les dossiers de candidature de Kheiredine Barbari, membre fédéral et président de la Ligue de Biskra et Douzi Smail, ex-directeur technique national (DTN) à la FAC et l'actuel directeur sportif du GS Pétrolier», a ajouté la même source. A l'issue de la démission du président de la FAC, Mabrouk Kerboua, le 10 novembre dernier pour des raisons personnelles et de santé, une assemblée générale extraordinaire (AGEx) avait été organisée le 24 novembre afin d'installer les commissions de candidatures, de recours et de passation de consignes. Le vice-président de la FAC, Fertous Abbès, assure actuellement l'intérim de l'instance fédérale jusqu'au déroulement de l'AGE, prévue le 15 décembre, pour désigner un successeur au président démissionnaire. Elu à la tête de l'instance le 16 février 2017, Mabrouk Kerboua, président de la Ligue de Mascara, avait présenté sa démission le 10 novembre