VOILE: CHALLENGE NATIONAL DES MÉDIAS La 2e édition le 12 décembre à Alger-Plage

La deuxième édition du Challenge national des médias se déroulera le 12 décembre 2018, à partir de 10h00, au niveau de l'Ecole nationale des sports nautiques et subaquatiques d'Alger-Plage (Est), a annoncé lundi la Fédération algérienne de voile (FAV). «Le succès de la première édition, disputée en 2017, a encouragé la Fédération a renouveler l'expérience cette année encore», a indiqué la FAV dans un bref communiqué, diffusé lundi sur son site officiel, en espérant «qu'encore une fois, la joie et la bonne humeur» seront au rendez-vous. La première édition de ce Challenge national des médias a été disputée le 8 décembre 2017, également à Alger-Plage et c'est le Team de Boumerdès City qui l'avait emporté. En prévision de cette 2e édition, la FAV a appelé les différents médias nationaux (radios, chaines de télévision et presse écrite) à «constituer leurs équipes dans les plus brefs délais». L'an dernier, lors de la première édition, la compétition s'était déroulée à bord d'un petit voiler, appelé caravelle, pouvant accueillir un équipage de cinq personnes. Les journalistes étaient quatre, alors que le cinquième membre de l'équipage était un professionnel, dont la présence était indispensable, notamment, pour effectuer certaines manoeuvres délicates.