RÉUNION FAF - PRÉSIDENTS DE CLUBS AUJOURD'HUI Que dira Chérif Mellal?

Par Kamel BOUDJADI -

Un président très attendu aujourd'hui

Mellal rend ce conclave important au vu du conflit qui l'a opposé au président de la Ligue de football professionnel, Abdelkrim Medouar, durant plusieurs semaines.

La rencontre du président de la Fédération algérienne de football, Kheïreddine Zetchi, avec les présidents du club, prévue aujourd'hui, est très attendue du moment que plusieurs zones d'ombre seront éclaircies. Attendue notamment par les supporters de la JS Kabylie, puisque leur président, Chérif Mellal, rend ce conclave important au vu du conflit qui l'a opposé au président de la Ligue de football professionnel, Abdelkrim Medouar, durant plusieurs semaines. Le bras de fer a été l'occasion pour le responsable du club kabyle de soulever de nombreuses anomalies, qui ont émaillé la gestion du championnat. Et c'est, justement, à ce chapitre-là que ce dernier volera, sans nul doute la vedette, à tous les présents. En effet, dans ses dernières déclarations, Mellal avait promis de dire ses quatre vérités lors de cette rencontre. Le boss de la JSK reviendra sur tous les points qu'il a soulevés dans ses déclarations, entre autres, la gestion du championnat et les péripéties vécues par son équipe. Parallèlement à ces reproches, celui-ci reviendra longuement sur sa suspension qui reste encore en vigueur. De leur côté, les supporters du club kabyle espèrent que cette réunion de la FAF avec les présidents des clubs déblayera le terrain pour une phase-retour calme et sans problèmes. Notons, sur un autre volet, que le président de la JSK qui a été questionné sur les propos de l'entraîneur de l'ASO Chlef, Samir Zaoui, à son encontre a refusé de répondre à des propos qu'il a qualifiés d' «inutiles» venant de quelqu'un qui travaille pour le président de la LFP. Mellal a affirmé qu'il refusait de tomber dans le régionalisme et que son souci restera toujours le football national. En tout état de cause, plusieurs observateurs espèrent que la réunion d'aujourd'hui sera une occasion pour résoudre toutes les situations conflictuelles. Par ailleurs, hier au départ des Canaris pour le Maroc, l'effectif est parti sans aucune nouvelle recrue. Après avoir annoncé deux joueurs, à savoir Méziani et Belarbi, la direction de la JSK a dû déchanter car ces deux éléments ont fait faux bond. A la dernière minute, le joueur Belarbi de l'USM Harrach a changé d'avis alors que Meziani du Paradou AC n'a pas encore signé son contrat. C'est, donc, une équipe kabyle composée de jeunes éléments qui part pour un stage de 10 jours à Agadir. La seule consolation pour les gars de la JSK, c'est l'intégration de Fiston après une longue absence. La seconde phase sera difficile pour maintes raisons. Les techniciens avisés évoquent comme principal obstacle, la fatigue. Les joueurs terminent toujours la fin de saison avec moins de panache. C'est pourquoi, le stage entamé hier, devrait travailler ce volet physique. D'ailleurs, les mêmes voix s'étonnaient de la décision de Mellal de procéder au recrutement de trois joueurs, alors que la saison a consommé sa première moitié. Cet étonnement se trouve renforcé du fait que les joueurs visés ne semblent pas produire un autre championnat. Ils sont, ajoutent nos interlocuteurs, les mêmes qui animent le Championnat national et qui n'ont même pas le niveau nécessaire à l'équipe nationale qui continue de piocher dans l'émigration.