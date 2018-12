ZOUARI, BELKHITHER, BELARBI ET KOANDA Le mercato très fort de l'USMA

Abdelkrim Zouari ; Mokhtar Belkhither ;Kamel Belarbi ,Souleymane Koanda

La direction de l'USM Alger a rappé très fort en prévision du mercato d'hiver, qui ouvrira ses portes le 15 du mois courant. A en croire les dernières nouvelles émanant de la maison des Rouge et Noir, le directeur général, Abdelhakim Serrar, s'est assuré les services de quatre éléments et non des moindres, à commencer déjà par l'attaquant de l'USM Bel Abbès, Abdelkarim Zouari. Ce dernier, qui était annoncé très proche de s'engager avec le CR Belouizdad, a déposé une requête auprès de la Chambre de résolution des litiges (CRL), pour salaires impayés, et a eu gain de cause. Il a été libéré par ladite instance, laquelle a sommé la direction du club de la Mékerra de le régulariser jusqu'au dernier centime. Un renfort de choix pour les Algérois, du moment qu'il s'agit d'un joueur pétri de qualités et qui devrait être d'un grand apport pour l'effectif de Thierry Froger. Zouari n'est pas le seul «grand coup» de Abdelhakim Serrar. En effet, l'ancien président de l'ES Sétif a trouvé un accord avec le latéral droit de la sélection nationale et du Club africain, Mokhtar Belkhither. Ce dernier a tout conclu avec Serrar et apposera sa signature sur son nouveau contrat dans les heures à venir, «le temps de régler quelques détails avec les dirigeants de la formation tunisienne», apprend-on. Par ailleurs, et s'agissant du jeune milieu de terrain de l'USM El Harrach, Kamel Belarbi, il a fini par faire faux bond aux responsables de la JS Kabylie, qui l'attendaient lundi pour signer, préférant aller s'engager avec l'USMA. Selon certaines sources, ce très athlétique milieu défensif évoluera lors des six prochains mois au CA Bordj Bou Arréridj sous forme de prêt, avant de revenir à l'USMA en fin de saison. Enfin, la quatrième recrue de Serrar n'est autre que celle du défenseur central burkinabé, Souleymane Koanda, pensionnaire de l'ASEC Mimosa (Côte d'Ivoire). International et ancien joueur de l'EF Ouagadougou, Koanda est l'un des meilleurs éléments actuels de son équipe et Serrar a dû entamer des négociations très serrées pour pouvoir s'attacher ses services. Sacrée championne de la phase-aller, l'USMA ne veut pas s'en contenter, estimant qu'il s'agit juste d'un titre «honorifique». Le plus important, dit-on, est de terminer champion d'Algérie en fin de saison afin de renouer avec les consécrations et être à la hauteur de tous les moyens mis à la disposition de l'équipe par la direction du club. .



Commission de discipline

Six mois de suspension pour Ouasti

Le manager du MC Oran, Zoubir Ouasti, est condamné à six mois de suspension dont trois avec sursis d'interdiction de terrain et de vestiaire plus 100.000 DA d'amende, pour avoir «critiqué publiquement un officiel de match» lors de la rencontre face au NAHD. D'autre part, les joueurs Mohamed Benkhemassa (USM Alger) et Nemdil Abdelkrim (ES Setif), expulsés lors du match de mise à jour de la 11e journée de Ligue 1, ont écopé de trois matchs de suspension dont un avec sursis et d'une amende de 30.000 DA chacun. De son coté, le défenseur international de l'ESS Abdelkader Bedrane est sanctionné d'un match de suspension ferme et de 30.000 DA d'amende pour «contestation de décision».