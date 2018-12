COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS Simples formalités pour la JSS et l'USMBA?

Par Saïd BOUCETTA -

Après le CSC en Ligue des champions et le NAHD en coupe de la CAF, c'est au tour de la JS Saoura et l'USMBA de disputer, aujourd'hui, leurs matchs-retour du tour préliminaire de ces deux compétitions respectives. Les deux représentants algériens partent avec la faveur des pronostics, au vu des résultats des matchs-aller, mais toujours est-il que la vigilance est de mise.

Les Sudistes en pole position

En Ligue des champions, le vice-champion d'Algérie, la JS Saoura, compte bien se qualifier, cet après-midi, face à l'équipe ivoirienne, le Sporting Club de Gagnoa, pour le premier tour de cette compétition continentale prestigieuse. La JSS part avec l'avantage de deux buts marqués lors du match aller disputé, le 27 novembre dernier à Béchar. Le match est prévu sur la pelouse du stade Robert Chaproux à Abidjan à partir de 16h algérienne. Cette rencontre décisive sera dirigée par un trio burkinabé composé de Boureima Sanogo, directeur du jeu, qui sera assisté de ses compatriotes, Drissa Modeste Sessouma et Habib Judicael Oumar Sanou. Au match aller, il y a huit jours, la JS Saoura, a battu son adversaire ivoirien sur le score de deux buts à zéro grâce aux réalisations de Hammia (10') et Boulaouidet (49' s.p.). La délégation de la JSS présidée par le porte-parole du club, Mohamed Zerouati se trouve à Abidjan depuis lundi dernier. Une seule séance d'entrainement se déroulait hier, à l'heure du match (16h00 algérienne) sur la pelouse du stade qui abritera la rencontre de cet après-midi. Les joueurs de l'entraîneur Nabil Neghiz ont donc travaillé les dernières retouches de leur préparation avant de rencontrer Gagnoa aujourd'hui avec la grande détermination de revenir avec la qualification. Mais il faut bien que Boulaoudat et ses coéquipiers soient très vigilants face à une équipe ivoirienne qui va chercher à refaire son retard devant son public. Le coach Neghiz déclare que «nous allons revoir les différents compartiments de notre équipe pour représenter dignement notre pays à cette compétition africaine». En tout cas, le match reste ouvert à tous les pronostics, quoique l'avantage est du côté des gars de Béchar. D'ailleurs, la JSS aspire à faire mieux par rapport à sa première participation dans cette épreuve, quand les gars de Béchar s'étaient fait éliminer au tour préliminaire de l'édition 2017 par les Nigérians d'Enugu Rangers (aller: 1-1, retour 0-0).



Les gars de la Mékerra plus

tranquilles au Liberia

En coupe de la Confédération africaine, le détenteur de la coupe d'Algérie, à savoir, l'USM Bel Abbès, large vainqueur au match-aller, des Libériens de LISCR (4-0), il y a 8 jours à Sidi Bel Abbès, ne devrait pas rencontrer de difficultés cet après-midi à 16h pour passer ce tour préliminaire, en dépit des problèmes internes vécus durant la semaine.

Huit joueurs qui n'ont pas encore perçu leurs salaires depuis quelques mois ont décidé de boycotter le déplacement à Monrovia. Il s'agit du portier Ghoul, du capitaine Khali, de Legraâ, Labani, Tabti, Zouari, Seguer et Belahouel.

C'est donc avec un effectif bien réduit que le coach de l'équipe de sidi Bel Abbès, Youcef Bouzidi, devrait chercher la qualification à Monrovia devant cette équipe de LISCR FC qui n'a plus rien à perdre après sa lourde défaite au match aller. On voit vraiment mal comment cette formation libérienne pourrait marquer pas moins de 5 buts à cette équipe de l'USMBA bien que très réduite en matière d'effectif. Le défenseur des Scorpions Abdelli déclare que «le match s'annonce difficile même si on reste sur une large victoire avec 4 buts marqués d'autant que la quasi-totalité des joueurs n'a pas l'expérience des compétions en Afrique.

Mais on est armé d'une grande volonté pour assurer notre mission de qualification». Enfin, il est utile de noter que cette rencontre retour décisive entre LISCR FC (Libéria) et l'USM Bel Abbès sera arbitrée par un trio mauritanien composé de Mathioro Diabel, directeur du jeu qui sera assisté de Hamedine Diba et Cheikh Mamadou Pene.