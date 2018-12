COUPE DU MONDE DES CLUBS Triplé historique pour le Real

Il y a eu 2016, puis 2017 et il y a donc eu 2018. Pour la troisième année consécutive, le Real Madrid a réussi à préserver sa suprématie mondiale face au club hôte d'Al-Aïn sans trop trembler.

Le Real Madrid a battu Al-Aïn (4-1) samedi en finale de la Coupe du monde des clubs. C'est la première fois dans l'histoire de la compétition qu'un club soulève le trophée trois fois de suite. Avec le titre de 2014, le Real a remporté la compétition à quatre reprises, ce qui le place devant le FC Barcelone (2009, 2011 et 2015). Les champions d'Europe ont dominé le premier acte, même s'ils n'ont pas été totalement sereins en défense, laissant notamment Hussein El Shahat leur causer deux belles frayeurs (5', 13'). Après cette deuxième alerte, Luka Modric, habilement servi en retrait par Karim Benzema, a mis les choses au point d'une frappe magistrale du gauche (14'). Dans la foulée, Caio voyait son but refuser pour hors jeu (15'), puis le Real se montrait à nouveau menaçant par Lucas Vazquez (17') puis Gareth Bale (21').

Les Madrilènes tentaient à nouveau de faire le break dans les 10 dernières minutes du premier acte, mais Benzema s'est montré trop maladroit (35'), puis Khalid Eissa sortait le grand jeu sur une tête vicieuse de Bale (39') et une belle volée de Modric (40').

La domination européenne continuait après le repos avec un retourné de Bale (50') et une demi-volée de Benzema (53') qui rasèrent le cadre. C'est finalement le jeune Marcos Llorente (23 ans), auteur d'un match impeccable, qui mettait la Maison Blanche à l'abri d'une belle frappe à 25 mètres (60'), avant que le capitaine Sergio Ramos ne s'illustre dans l'un de ses exercices favoris: la tête sur corner (79').

Al-Aïn s'offrira tout de même un dernier frisson grâce à Tsukasa Shiotani (86'), puis c'était au tour de Yahia Nader de faire trembler les filets... contre son camp après un numéro de Vinicius Junior (90'+1).

Les Argentins de River Plate ont terminé à la troisième place après leur victoire (4-0) face aux Kashima Antlers japonais.