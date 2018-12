16ES DE FINALE DE LA COUPE DE LA CAF:AVEC UN BUT DE LA QUALIFICATION DANS LES ARRÊTS DE JEU Le NAHD à bout de souffle

Par Mohamed BENHAMLA -

Les Sang et Or ont eu chaud

«J'ai dû terminer la partie, tout en étant blessé (élongation musculaire), mais l'essentiel était d'offrir la qualification à nos supporters pour ne pas les décevoir», a déclaré le buteur Ahmed Gasmi

Le NA Hussein-Dey y a cru jusqu'au bout pour arracher sa qualification aux 16es de finale (bis) de la coupe de la CAF. Face aux Green Eagles zambiens, les Sang et Or savaient que leur mission n'allait pas être aisée, malgré un score probant arraché au match-aller à Lusaka (0-0). Dans cette seconde manche, leur mission est devenue encore plus difficile, lorsque leurs adversaires de la soirée les ont surpris en ouvrant la marque 3 minutes seulement, après le coup d'envoi du match. Une égalisation à la 36' par l'intermédiaire du buteur maison, Ahmed Gasmi, a permis au représentant algérien dans cette compétition d'entrevoir un brin d'espoir, puisqu'un autre but serait synonyme de qualification. Mais les minutes passent et ce but tant recherché n'arrivait pas. Les protégés de Mohamed Lacète versent alors dans la précipitation, ce qui ne faisait nullement leurs affaires, car ils ratèrent des occasions nettes de scorer. L'on jouait les arrêts de jeu de la partie, et tout le monde commençait à perdre espoir. Mais Gasmi n'avait pas encore dit son dernier mot, en transformant de la tête à la 90'+5 un centre de Lekdjaâ, sur le côté droit de la défense zambienne. «C'est une qualification méritée au vu des efforts consentis par tous les joueurs, ils sont à remercier. Le but encaissé nous a perturbés, mais il était loin de nous faire baisser les bras, nous avons cru en nos moyens. J'ai dû terminer la partie, tout en étant blessé (élongation musculaire), mais l'essentiel était d'offrir la qualification à nos supporters pour ne pas les décevoir. Maintenant, nous allons poursuivre l'aventure en toute sérénité», a déclaré le buteur de la soirée à l'APS au coup de sifflet final du match. Le NAHD était plus proche de l'élimination avant de parvenir à s'extirper du piège zambien et continue ainsi son aventure dans cette compétition, au grand bonheur de ses supporters, qui ont éclaté de joie à la fin du match. «J'ai déjà mis en garde mes joueurs contre cette équipe zambienne qui reste redoutable, elle l'a bien démontré dans ce match. Le but encaissé nous a déstabilisés et m'a poussé à revoir notre stratégie. A un moment donné, j'ai perdu tout espoir, mais la chance a été de notre côté. C'est vrai que je n'ai pas l'expérience africaine, mais j'ai derrière moi des personnes chevronnées à l'image de Chérif Abdeslam (manager général, Ndlr) qui reste un ancien international. Notre prochain objectif est de se qualifier pour la phase de poules, mais nous devons d'abord nous consacrer au match de la coupe d'Algérie face à l'Olympique Akbou jeudi prochain», a déclaré, pour sa part, Mohamed Lacète, qui a été confirmé dans son poste d'entraîneur en chef.