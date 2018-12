CA BORDJ BOU ARRÉRIDJ L'équipe domiciliée à Magra

La direction du CA Bordj Bou Arréridj a choisi de recevoir ses deux prochains matchs de championnat au stade des Frères Boucheligue de la commune de Magra (M'sila), selon le directeur général de la société sportive du club des Bibans, Nadir Bouznad. La direction du CABBA avait adressé une correspondance à la LFP concernant ce sujet et a reçu un avis favorable. Cette enceinte footballistique, qui abritera les deux prochains matchs du CABBA contre le MC Oran et l'USM Alger pour le compte des 16e et 18e journées du championnat, se situe à 80 km au sud de BBA. Le stade de Magra a été choisi par la direction du CABBA en fonction des critères exigés par la LFP, s'agissant notamment d'un stade qualifié, où évoluent des clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2. Il est à noter que la commission de discipline de la LFP a infligé une sanction de quatre matchs à huis clos, dont deux à l'extérieur, contre le CA Bordj Bou Arréridj, suite aux incidents ayant émaillé la rencontre CABBA-MC Alger, au stade du 20 août 1955 de Bordj Bou Arréridj, en match comptant pour la 11ème journée du championnat de Ligue 1. L'équipe des Tigres des Bibans pourra exceptionnellement recevoir au stade du 20 Août 1955 en présence de ses supporters, vendredi prochain contre le WA Tlemcen en match comptant pour les 16es de finale de la coupe d'Algérie, du moment que les rencontres de la coupe d'Algérie ne sont pas concernées par les sanctions de la LFP.