COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS Bilans positifs pour les Algériens

L'aventure africaine continue pour trois clubs algériens, le CSC, la JSS et le NAHD, tandis que l'USMBA quitte la compétition par la petite porte, à l'issue des 16es de finale (retour) de la Ligue des champions et de la coupe de la CAF.

En C1, le CS Constantine s'est imposé loin de ses bases, devant son homologue ougandais de Vipers SC sur le score de 2-0, à Kampala, grâce à deux buts de Djaâbout (64') et Benchérifa (70'), envoyant ainsi leur club à la phase de poules de la prestigieuse compétition africaine pour la première fois de son histoire.

Au match-aller joué au stade Chahid-Hamlaoui à Constantine, les hommes du nouvel entraîneur, le Français Denis Lavagne, se sont contentés du tarif minimum (1-0). L'autre représentant algérien en C1, la JS Saoura, est revenu avec une qualification historique du Maroc, en dépit de sa défaite (1-0) devant son homologue de l'IR Tanger, en match disputé dimanche au Grand stade de Tanger.

Après 45 minutes vierges, les locaux ont ouvert le score dès l'entame de la seconde période grâce à El-Ouadi (47'). Le représentant algérien s'est compliqué la tâche après l'expulsion de Cherif Bouchiba (76').

Malgré plusieurs tentatives marocaines, les coéquipiers de Yahia Chérif ont tenu tête jusqu'au coup de sifflet final de la partie. Lors de la manche aller disputée le 15 décembre au stade 20-Août-1955 de Béchar, les protégés de l'entraîneur Nabil Neghiz avaient pris le meilleur sur la formation marocaine

(2-0). En coupe de la CAF, le NA Hussein-dey s'est qualifié pour les 16es de finale «bis» dans la douleur, après sa victoire à l'arraché, samedi soir, au stade du 5-Juillet d'Alger contre les Green Eagles zambiens (2-1), les visiteurs ont surpris les Algérois dès la 3' sur un but de Mulengua, mais Gasmi a remis les pendules à l'heure sur penalty à la 36'.

Alors que la rencontre se dirigeait vers un nul qui arrangait les visiteurs, Gasmi resurgit et offre aux Sang et Or une victoire inespérée dans le temps additionnel (96'+6). Au match aller disputé à Lusaka, les deux équipes avaient fait match nul (0-0).

En revanche, l'USM Bel Abbès est passée à côté de son match retour en s'inclinant devant les Nigérians d'Enugu Rangers sur le score de 2 à 0, dimanche au stade Nnamdi-Azikiwe d'Enugu. Les locaux ont plié le match en première mi-temps grâce à un doublé de Bright Silas (6' et 45'+1). Une élimination sans surprise pour le club algérien qui a raté l'occasion de prendre l'avantage lors de la manche aller en se contentant d'un match nul (0-0). Le tirage au sort de la phase de poules aura lieu le 28 décembre au Caire.