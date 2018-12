LIGUE 2 FRANÇAISE Mesloub meilleur passeur

Le meneur de jeu algérien du RC Lens, Walid Mesloub, s'est hissé en tête du classement des meilleurs passeurs du championnat de Ligue 2 française, en signant une cinquième offrande personnelle lors de la 19e journée, ayant vu son équipe s'incliner à domicile contre l'AC Ajaccio (1-2). C'est en effet l'ancien Lorientais qui a servi Mounir Chouiar à la 27' pour l'unique but lensois dans cette rencontre. Outre ses

5 passes décisives, Mesloub (33 ans) compte deux buts depuis l'entame de la saison en cours, lui qui a été promu capitaine des Sang et Or. L'Algérien partage néanmoins sa première place dans ce classement des meilleurs passeurs de la Ligue 2 avec cinq autres joueurs qui totalisent également cinq offrandes depuis l'entame de la saison. Derrière Mesloub, deux autres internationaux algériens se rapprochent du podium. Il s'agit de Farid Boulaya

(FC Metz) et Zineddine Ferhat (Le Havre), qui totalisent quatre passes décisives chacun.