NAPLES Parme et la Samp veulent Ounas

Arrivé au pied du Vésuve à l'été 2017, Adam Ounas n'a pas réussi à s'imposer au SSC Naples, le remplacement de Maurizio Sarri par Carlo Ancelotti n'ayant rien changé dans le statut le concernant. Le milieu de terrain offensif formé aux Girondins de Bordeaux pourrait donc être prêté cet hiver, et ce dans le but de lui permettre de gagner en temps de jeu sous d'autres cieux. Selon les informations de Il Mattino, le joueur de 22 ans aurait plusieurs options en Série A puisque le FC Parme et la Sampdoria de Gênes seraient positionnés.