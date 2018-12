NOUVEAU STADE DE BARAKI La Crceg mise en demeure par le MJS

Furieux de buter sur un nouveau report de la réception du nouveau stade de Baraki, repoussée finalement de janvier 2019 au début juillet de la même année, le ministre de la Jeunesse et des Sports Mohamed Hattab, a haussé le ton hier, lors d'une visite d'inspection sur le chantier, mettant carrément en demeure l'entreprise chargée du projet, la China Railway Construction Engineering Group (Crceg). «Ces reports à répétition ont gravement nui à notre réputation et mis notre crédibilité en doute, car à chaque fois nous avançons une nouvelle date pour la réception de ce stade et elle n'est jamais respectée. A présent, c'est fini. Plus aucun retard ne sera toléré, quelles que soient les circonstances», a martelé le MJS en s'adressant au directeur général adjoint de la Crceg, Nazim Ghanem. Ses interlocuteurs de la Crceg ont expliqué le retard accusé, par des «désagréments qui échappent au contrôle», comme les jours de grandes pluies, pendant lesquels le travail devient impossible sur le chantier. «Ce n'est plus une excuse valable», a immédiatement rétorqué Hattab.