OGC NICE Le prix de Balotelli fixé

Au terme d'une première partie de saison catastrophique sans le moindre but inscrit, l'attaquant de l'OGC Nice, Mario Balotelli, devrait être vendu par sa direction dès ce mercato d'hiver en janvier, à six mois de l'expiration de son contrat. Les prétendants sérieux ne se bousculeront pas pour arracher «Super Mario» mais, selon la Gazzetta dello Sport, le président niçois Jean-Pierre Rivère réclamerait une somme comprise entre 1,5 et 3 millions d'euros pour céder l'Italien. Sachant que Balotelli devrait avoir besoin de temps pour retrouver sa condition physique, les clubs intéressés seraient bien inspirés d'attendre l'été prochain afin de le récupérer gratuitement.