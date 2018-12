REAL MADRID Fekir proposé

Le nom de Nabil Fekir a été évoqué en Espagne, hier. Selon le quotidien espagnol Marca, le capitaine de l'Olympique Lyonnais a été proposé au Real Madrid. A la recherche d'un élément offensif, le club merengue étudierait le dossier. Voilà qui ressemble fort à une tentative de son agent de mettre la pression sur l'OL. Le contrat de Fekir se termine en juin 2020 et la priorité du club rhodanien est de le prolonger très rapidement. Lyon ne veut pas se retrouver l'été prochain avec un tel élément ne possédant plus qu'un an de contrat, et être ainsi obligé de le vendre au rabais. Son entourage peut donc commencer à sonder les autres clubs afin de pousser les dirigeants lyonnais à lui proposer un très gros contrat.