AL-SADD Bounedjah en route vers Leicester City

Par Mohamed BENHAMLA -

Alors qu'il était annoncé depuis plusieurs jours à l'O Marseille, la destination du serial buteur algérien, Baghdad Bounedjah, pourrait choisir une autre destination. Le club de Leicester City, pensionnaire de Premier League, est devenu la destination idéale pour les joueurs algériens, avec des fortunes diverses. En effet, après les expériences de Slimani, Mahrez et Ghezzal, la porte est désormais ouverte pour Baghdad Bounedjah. L'entraîneur Claude Puel, qui ne veut pas entendre parler d'un retour de Slimani, verrait d'un bon oeil le recrutement de l'attaquant d'Al Sadd, dont le prix de 15 millions d'euros est largement à la portée des Foxes, dont le portefeuille est très garni. Sportivement aussi, Bounedjah gagnerait beaucoup à évoluer en Angleterre plutôt qu'en France, surtout que cela fera augmenter sa cote et lui permettra de se développer sur le plan du jeu. Bounedjah était proche de jouer la saison dernière en Angleterre, après avoir été approché par Leeds United, mais son transfert est tombé à l'eau, pour des raisons financières. Un temps évoquée, la piste saoudienne est aussi à mettre aux oubliettes. L'agent de joueurs influent, Djarah Al Dhafiri, a affirmé qu'il sera difficile de voir Bounedjah jouer en Arabie saoudite en raison de son salaire «exorbitant» et en raison des relations diplomatiques très tendues avec le Qatar. Cela rendrait la vente de Bounedjah «impossible».