MANCHESTER UNITED Mourinho ne s'y attendait pas

Reçu mardi dernier par Ed Woodward, José Mourinho ne s'attendait pas du tout à se faire virer de son poste d'entraîneur de Manchester United.

«Manchester United annonce que le manager Jose Mourinho a quitté le club avec effet immédiat. Le club aimerait remercier Jose pour son travail durant son temps à Manchester United et lui souhaite du succès dans le futur. Un manager intérimaire sera nommé jusqu'à la fin de la saison actuelle, pendant que le club va travailler au recrutement d'un nouveau manager pour le long terme.» Mardi dernier tombait ce communiqué et, même si on s'y attendait, tout le monde fut un peu surpris par le caractère soudain de ce départ. Car tout est allé très vite. Dans le week-end, José Mourinho dirigeait les Red Devils contre Liverpool dans le derby d'Angleterre. Les pensionnaires du Theâtre des Rêves se sont largement inclinés (3-1) en concédant plus de 30 tirs. Par conséquent, le mardi suivant le Portugais était convoqué par son directeur général Ed Woodward pour discuter. Sauf que, visiblement, José Mourinho n'était pas prêt pour ce genre de discussion, selon The Times. En effet, l'ancien du Real Madrid s'attendait, au cours de cette réunion prévue, à discuter du marché des transferts estival avec Woodward et donc obtenir des renforts. Mourinho se savait menacé, mais ne pensait pas être démis de ses fonctions, tout de suite puisqu'il était toujours qualifié en Ligue des Champions. C'est donc avec surprise qu'il a reçu l'annonce de son dirigeant. Après la défaite contre Liverpool, au moins un joueur, titularisé souvent par Mourinho, a appelé Woodward pour lui dire qu'il fallait que le Portugais s'en aille. Ainsi, le conseil d'administration de Manchester United s'est réuni en visioconférence ce lundi et a approuvé le départ du Portugais. Le Times avance même que la famille Glazer, principal actionnaire du club, aurait accepté de payer Mourinho 25% de plus soit 24 millions de livres (plus de 26,5 millions d'euros). C'est ainsi, dans la surprise, que c'est donc terminé l'histoire entre José Mourinho et un Manchester United qui a retrouvé le sourire face à Cardiff, ce samedi (5-1).