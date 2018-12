BENCHAÏRA ET BELGHERBI EN RENFORT La JSK passe à la vitesse supérieure

Par Kamel BOUDJADI -

Mohamed Benchaïra après la signature de son contrat

Comme promis, la direction de la JSK vient d'annoncer l'arrivée de deux nouveaux éléments dans son effectif. Ils viennent combler le manque apparu dans le milieu et l'attaque lors de la première phase du championnat. Auparavant, le premier à avoir paraphé son contrat de trois années avec les Canaris est Amine Kabari, venant de l'US Biskra. Avant-hier, ce sont Mohamed Benchaïra venant de l'AS Aïn M'lila et Abdelwahid Belgherbi de la JSM Béjaia. Des recrues dont la qualité n'est certes pas à amoindrir, mais qui ne présentent rien de mieux que ceux disponibles parmi l'effectif actuel, selon l'appréciation des supporters dans leur grande majorité. En fait, les recrutements ne font pas l'unanimité, mais malgré tout, les supporters se disent accepter ces choix en espérant que les nouvelles recrues apportent le plus attendu. Beaucoup espèrent aussi que les jeunes du cru ne se sentent pas lésés et gardent le moral au beau fixe. Des pans entiers de supporters et des personnes averties espèrent aussi que le technicien français, Franck Dumas, fasse son travail avec l'effectif qu'il a à sa disposition. Il ne faut tout de même pas demander un Messi ou un Ronlado pour faire un parcours honorable au championnat. D'ailleurs, c'est tout ce que demandent les supporters. Par ailleurs, après l'élimination en coupe d'Algérie, les Canaris ont repris le chemin des entraînements et le moral commence vraiment à remonter. Dumas travaille surtout sur le mental pour affronter une seconde phase certainement plus difficile. En vue justement de parfaire la cohésion entre les compartiments, une rencontre amicale est programmée avec le RC Kouba ce jeudi au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou. Pour leur part, les supporters de la JSK restent toujours mobilisés autour de leur équipe et son projet ambitieux piloté par Chérif Mellal. Jamais il n'a été constaté un tel engouement pour relever un défi. Selon Mouloud Iboud, le porte-parole du club, des amoureux de la JSK proposent quotidiennement leurs services pour la réalisation du centre de formation. Des propriétaires d'engins mettent leur matériel à la disposition de la direction gratuitement. Le désir d'aider leur club a même poussé les habitants du village Sikh Oumeddour à se mobiliser pour un volontariat en vue de déblayer et enlever l'herbe du terrain destiné au centre de formation. Sur un autre volet, les supporters comptent poursuivre leur révolution sur les gradins dans cette seconde phase du championnat. Le bon accueil des visiteurs a été une caractéristique qui a marqué les matchs de la première moitié de la compétition. Enfin, il est à rappeler que la JSK était sur la liste des clubs interdits de recrutement à cause de certaines dettes. La direction annonce que ces dernières seront réglées au plus tard le 4 janvier. Ce qui permettra à la direction d'exploiter toutes les licences offertes lors de cette période hivernale des transferts et satisfaire les besoin du coach Dumas. Selon les dires de l'entraîneur, les Canaris seront fin prêts à la reprise qui sera lancée par un déplacement risqué à Béchar pour affronter la JS Saoura.