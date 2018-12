LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS À TIZI OUZOU "Le stade sera réceptionné en mars 2019"

Par Kamel BOUDJADI -

Mohamed Hattab hausse le ton

A entendre leurs propos, ce sont de bonnes nouvelles car le délai de livraison se compte désormais en semaines seulement

Le ministre de la Jeunesse et des Sports était hier en visite dans la wilaya de Tizi-Ouzou pour s'enquérir de l'avancement des travaux au niveau du stade de 50 000 places. Sur les lieux, les responsables du suivi du projet ont présenté tous les détails techniques de ce bijou architectural. A entendre leurs propos, ce sont de bonnes nouvelles car le délai de livraison se compte désormais en semaines seulement. Selon Mohamed Hattab qui a tenu une conférence de presse à l'issue de sa visite, le stade sera ouvert au plus tard à la fin du mois de mars prochain. C'est donc une question de semaines qui sépare la wilaya de Tizi Ouzou de ce stade dont l'ouverture a été maintes fois annoncée et autant de fois retardée. Le ministre, conscient du poids de ces prorogations de délai sur le moral des populations, a assuré que cette fois les travaux sont vraiment en voie d'achèvement. Pour Hattab, le stade de 50 000 places est un projet emblématique qui fonctionnera avec des énergies propres. Il a également tenu à souligner l'accompagnement constant des autorités locales et des élus de la wilaya pour accélérer le rythme des travaux. Hattab est également revenu sur plusieurs questions d'actualité qui animent la scène nationale comme le championnat de Ligue 1. A ce sujet, le responsable du secteur affirmait qu'il faut désormais avoir le courage de reconnaître qu'il y a des problèmes et des insuffisances qu'il faudra traiter. Une reconnaissance qui semble motiver l'annonce de l'organisation des états généraux du sport algérien dans un avenir très proche. Il y a vraiment, des choses qui méritent un assainissement, explique-t-il, avant de passer à de nouveaux modèles de financement pour une véritable professionnalisation.

Toujours au sujet de la politique nationale pour le développement du sport, le ministre fait état de quelques 7396 équipements réalisés ces dernières années à travers le pays. Une politique marquée essentiellement par un maillage du territoire national afin d'équilibrer le développement de toutes les régions.

Comme il était inévitable, la question de la baptisation a été soulevée sur la position des pouvoirs publics quant au nom de l'illustre chanteur Lounes Matoub. Mohamed Hattab a refusé de se prononcer laissant le soin de choisir le nom que ce stade portera à la Commission nationale des baptisations. C'est la seule instance à même de se prononcer sur ce point après des consultations au moment voulu.

Pour lui, le temps à présent n'est pas à cette question mais plutôt à l'achèvement des travaux.Enfin, il est à noter que l'ouverture de ce stade au mois de mars interviendra avant la fin de la saison.

Ce qui laisse croire que la JSK terminera le championnat dans ce stade. Pour l'instant, la direction du club ne parle pas de cette infrastructure laissant le soin et la charge au ministère de la Jeunesse et des Sports. Un club de l'envergure de la JSK mérite amplement un stade aussi beau et ce n'est que justice rendue. L'équipe kabyle a représenté et continue de représenter dignement l'Algérie dans le continent africain sur lequel elle a régné durant plusieurs décennies.