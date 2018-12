ÉQUIPE NATIONALE A' La concentration bat son plein

Par Saïd MEKKI -

Les joueurs de la sélection nationale A' se préparent activement à Doha, où ils se trouvent depuis dimanche, en prévision du match amical prévu jeudi prochain face à la sélection qatarie.

Les 18 joueurs convoqués pour ce match, qui aura lieu à huis clos, ont débuté les entraînements à Doha hier et plus précisément sur la pelouse du terrain de l'académie Aspire. Evidemment, cette première séance a été entièrement consacrée à la récupération avant de passer au travail technico-tactique dès aujourd'hui. Les deux dernières séances sont prévues aujourd'hui et demain avant de rencontrer la sélection qatarie jeudi prochain à partir de 15h. Et justement, à propos des séances tactiques, le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi, a bien expliqué avant le départ vers le Qatar qu'«on se contentera de séances tactiques qui ne seront pas très soutenues». «La séance de lundi est consacrée à la récupération avant de préparer les joueurs sur le plan tactique mardi et mercredi», avait précisé Belmadi avant d'ajouter: «Ça ne sera pas très soutenu car le match arrivera rapidement jeudi.» La charge de travail sera, ainsi, bien réaménagée par le sélectionneur comparativement à d'autres circonstances. D'ailleurs, faut-il bien faire remarquer, c'est le premier match du sélectionneur national avec l'équipe A' constituée des joueurs locaux auxquels il a ajouté deux éléments évoluant à l'étranger et libres pendant cette période hors date FIFA, à savoir l'attaquant Baghdad Bounedjah (Al-Sadd, Qatar) et le milieu offensif Youcef Belaïli (ES Tunis, Tunisie).



Faire l'évaluation des joueurs

Cette rencontre sera consacrée surtout à l'évaluation de ce nombre restreint de joueurs convoqués par le sélectionneur, comme il l'a affirmé lui-même. C'est en quelques sorte un «double objectif» en réalité et pour le staff technique, et pour les joueurs eux-mêmes surtout. «C'est une opportunité qu'on a créé pour pouvoir, entre les dates FIFA, avoir la possibilité de voir un nombre de joueurs qu'on suit déjà 4 à 5 mois. C'est bien de les voir au sein de leurs clubs respectifs, mais c'est mieux de les voir aussi au niveau international», a déclaré Belmadi avant d'ajouter: «Je pense qu'il est plus judicieux de ramener un nombre limité de joueurs avec la certitude de les voir tous lors de ce match amical. L'objectif est de créer une osmose, une homogénéité au sein du groupe, d'autant qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble.»



La bonne réaction des joueurs

D'ailleurs, les joueurs ont tout de suite répondu aux déclarations du sélectionneur en affirmant être prêts pour montrer ce dont ils sont capables. Mohamed Benyahia, joueur de l'USMA, dira: «C'est un match amical, certes, mais on y est pour gagner.» Il ajoutera: «Je ferai le maximum pour être à la hauteur.» De son côté, le jeune du PAC, Boudaoui estime que «cette convocation est une sorte de motivation pour nous. Le coach nous a demandé de montrer ce dont on est capables dans la perspective de lui donner raison de nous convoquer pour la CAN». Et Belaili, plus expérimenté, verse dans le même ordre d'idées en déclarant que «nous devons tout faire pour convaincre le sélectionneur». Quant à l'autre international autant expérimenté de Belaili, à savoir Baghdad Bounedjah, il estime pour sa part qu' «il nous reste beaucoup de travail à faire car notre objectif principal est d'aller le plus loin possible dans la phase finale de la CAN».



Les retrouvailles

Il faut savoir aussi que du côté du Qatar, la sélection est composée des joueurs que connaît parfaitement le sélectionneur des Verts pour les avoir vus à l'oeuvre au Qatar et en sélection de ce même pays qu'il a lui-même drivé. D'ailleurs, après avoir battu la Suisse, fait match nul contre l'Islande, puis battu également l'Equateur, les joueurs du Qatar ont également enregistré un autre succès dimanche soir en amical contre la Jordanie (2-0). C'est dire que c'est un véritable test que les 18 joueurs choisis par Belmadi et qui doivent tous participer à ce match amical comme l'a si bien précisé le sélectionneur des Verts. Aux joueurs donc de bien se préparer pour défier les Qataris, jeudi prochain sur cette pelouse du stade international Khalifa de Doha.