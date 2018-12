CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS L'IC Ouargla éliminé

Le club de handball algérien de l'IC Ouargla a été éliminé du Championnat arabe des clubs messieurs, en concédant une nouvelle défaite face à Al Arabi du Qatar sur le score de 17 à 29 (mi-temps: 8-18), en match comptant pour la 4e et dernière journée du groupe B, disputé lundi à Sfax (Tunisie). C'est la 4e défaite de rang des Algériens dans la compétition après celles essuyées face à l'ES Tunis (21-23), Al Koweït (19-28) et le CS Moknine (24-27). Le deuxième représentant algérien, la JSE Skikda, troisième du groupe A après sa victoire dimanche devant Al Khaleej d'Arabie saoudite (30-24) s'est qualifiée aux quarts de finale, prévus aujourd'hui. La 34e édition de la compétition, qui se poursuit jusqu'au 29 décembre, enregistre la participation de 9 clubs, après le forfait de dernière minute d'Al Ittihad (Libye). Les quatre premiers de chaque poule (A et B) se qualifient aux quarts de finale, selon la formule de la compétition.