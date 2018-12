EN HOMMAGE À HOCINE SOLTANI Gala international à Boumerdès

Un gala international de boxe sera organisé aujourd'hui et demain dans la wilaya de Boumerdès en hommage au défunt Hocine Soltani, le seul pugiliste algérien à avoir décroché deux médailles olympiques, a appris l'APS lundi de la Fédération algérienne de boxe (FAB). Organisé par la Ligue de Boumerdès en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports et la Fédération algérienne de boxe (FAB), ce gala verra la participation de la sélection belge ainsi que d'anciens boxeurs algériens. Né à Thénia le 27 décembre 1972, et décédé à Marseille le 1er mars 2002, Soltani, spécialiste de la catégorie Plumes puis celle des Légers, avait récolté plusieurs titres dans sa carrière: Champion olympique à Atlanta en 1996 (légers), médaillé de bronze aux Jeux de Barcelone en 1992 (plumes) et médaillé de bronze aux Mondiaux de Sydney en 1991 (plumes). Très difficile à boxer, avec une puissante frappe du gauche et un regard aigu, le digne représentant de l'Algérie a toujours fait preuve d'un courage exemplaire et d'un mental d'acier. Il fut assassiné le 1er mars 2002 (à 29 ans) à Marseille dans l'anonymat le plus total. Deux ans plus tard, son corps a été trouvé sans vie par la police française. La nouvelle de son décès tragique est tombée tel un couperet. Son corps fut rapatrié en 2004 à Boudouaou, sa ville natale pour y reposer en paix.