INTER MILAN Asensio dans le viseur

En vue de la saison prochaine, Beppe Marotta aimerait frapper un gros coup avec l'Inter Milan sur le mercato estival. Selon La Gazzetta dello Sport, ce dernier aurait approché secrètement l'entourage de milieu de terrain, Marco Asensio. Lié au Real Madrid, ce dernier envisagerait de plus en plus un départ. Néanmoins pour boucler un tel transfert, les Nerrazzuri vont devoir y mettre le prix et surtout battre la féroce concurrence sur ce dossier. En effet, Liverpool et Chelsea seraient également sur les rangs pour accueillir l'international espagnol.