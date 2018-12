LIGUE RÉGIONALE DE FOOTBALL SUD-EST Appel renouvelé pour une Division 2 pour le Sud

Le président de la Ligue régionale de football, «LRF-Sud-est», a renouvelé son appel pour la création d'une deuxième division nationale de football pour le Sud, réclamée depuis des années.

Intervenant en marge des festivités commémoratives du 30e anniversaire de la création de la Ligue régionale de football, Ali Bâamer a indiqué que «cette revendication vient en droite ligne avec les recommandations du symposium sur le renouveau du football algérien tenu l'année dernière». «La ligue a, tout au long de son parcours, réalisé de grands pas en termes de promotion de la pratique footballistique au niveau de la région du sud-est du pays, nécessitant la création d'une division nationale 2 pour le sud du pays, susceptible de donner une impulsion aux efforts déployés pour une meilleure prise en charge du football en milieu des générations montantes», a-t-il ajouté. Toutes les collectivités de cette région comptent des équipes de football, toutes catégories confondues, soit près de 300 rencontres de football par semaine à travers les stades de Ouargla, El-Oued, Ghardaïa, Laghouat, Illizi et Tamanrasset, a fait savoir ce responsable. Faisant le point sur le développement du football dans la région, Bâamer a soutenu que près de 20 000 adhésions de joueurs et gestionnaires sont recensées au niveau de la Ligue, contre 600 adhésions au début de la création de cette instance, en dépit des contraintes financières. Ces efforts de développement, a-t-il expliqué, sont traduits par le nombre sans cesse croissant des structures, dont la réalisation de 45 stades de football revêtus en pelouse synthétique, dotés des conditions nécessaires pour la pratique sportive, en plus du renforcement de l'encadrement de la Ligue par des cadres compétents ayant oeuvré, entre autres actions, à la création d'un site électronique à la satisfaction des associations sportives. La célébration du 30e anniversaire de la fondation de la Ligue régionale de football de Ouargla a été une occasion pour honorer d'anciens gestionnaires, tous postes confondus, de cette instance, des arbitres, des élus locaux des wilayas relevant de la compétence territoriale de la ligue.