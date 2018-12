MEILLEURE JOUEUSE ARABE EN 2018 Halla Bouksani distinguée

Cette distinction est revenue à la joueuse du club d'El Mohammadia, après s'être distinguée durant l'année 2018, en décrochant plusieurs titres.

L'Algérienne Halla Bouksani est élue meilleure joueuse de badminton arabe pour l'année 2018, a annoncé l'Union arabe de badminton sur son site officiel. Cette distinction est revenue à la joueuse du club d'El Mohammadia, après s'être distinguée durant l'année 2018, en décrochant plusieurs titres, dont la médaille d'or aux Jeux africains de la jeunesse à Alger en individuel, double et par équipes, la médaille de bronze au Championnat arabe seniors disputé au Liban, ainsi qu'une qualification historique aux Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires (Argentine) grâce à sa 19e place mondiale (1ère africaine). Bouksani (17 ans) s'est également illustrée en remportant plusieurs Grands Prix dans la catégorie juniors à l'échelle continentale (Côte d'Ivoire, Maurice, Egypte, Zambie, Afrique du Sud Ouganda, Algérie, et le Grand Prix Open de Dubaï. Selon la Fédération algérienne de badminton, Bouksani qui a également décroché son bac cette année, sera absente lors de la cérémonie de remise de prix prévue le 27 décembre au Caire, à cause de sa participation au stage de la sélection nationale qui se déroule à Tikjda, en vue du championnat d'Afrique seniors prévu en avril 2019 à Abuja (Nigeria). Pour les autres distinctions décernées par l'Union arabe, c'est l'Egyptien Mohamed Mostefa Kamel qui a remporté le titré de meilleur joueur, alors que les Jordaniens Baha Chenik et Mansour Nayef ont été élus «meilleure doublette masculine». Chez les dames (double), le titre est revenu aux Egyptiennes Hadia Hosni et Daha Hani.