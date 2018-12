PSG Neymar attend MU

A l'occasion des 8es de finale de la Ligue des Champions, le PSG affrontera Manchester United. Une double confrontation très attendue par l'attaquant Neymar. «Ça va être un gros match et j'aime jouer ce genre de matchs. Je suis très heureux d'affronter MU. Ça va être un grand match entre deux bonnes équipes. On connaît la qualité de Manchester. On sait que les joueurs ont une mentalité de gagneurs. Ils ont changé de coach et ça sera un style différent. Ils sont en train de changer des choses mais on connaît leurs qualités», a réagi le Brésilien dans une vidéo publiée par le PSG. Rendez-vous les 12 février et 6 mars prochains.