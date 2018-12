ÉQUIPE TYPE DES RÉVÉLATIONS DE LA LIGUE 1 FRANÇAISE Youcef Attal retenu

Le défenseur international algérien de l'OGC Nice, Youcef Attal, a été retenu dans l'équipe type des révélations de la phase-aller de la Ligue 1 française, établie par RMC Sport. «Il crève l'écran depuis le début de la saiason. Du haut de ses 22 ans, Youcef Attal s'est très vite fait un nom à Nice, qu'il a rejoint l'été dernier après avoir seulement disputé une dizaine de matchs en Jupiler League (Belgique) avec Courtrai. Latéral droit très offensif, l'international algérien (six sélections) peut encore gagner en régularité et en maîtrise, mais sa générosité et sa faculté à multiplier les allers-retours dans son couloir en font un joueur particulièrement prometteur», écrit RMC Sport au sujet du latéral droit des Verts. Youcef Attal a été formé au Paradou AC avant le début de sa carrière professionnelle à 19 ans, sous les couleurs du même club, alors qu'il évoluait en Ligue 2 algérienne. Il a été appelé pour la première fois en sélection nationale en juin 2017 à l'occasion des matchs contre respectivement la Guinée (2-1) en amical et le Togo (1-0) en qualifications pour la CAN-2019. Il a marqué son premier but sous les couleurs nationales le 18 novembre dernier, à l'occasion du large succès décroché à Lomé face au Togo (4-1), dans le cadre de la 5e journée des qualifications de la CAN-2019.