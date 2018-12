FC PORTO Everton prépare une nouvelle offre pour Brahimi

Par Mohamed BENHAMLA -

Everton lorgne Brahimi depuis deux ans déjà, mais la transaction n'a pu être concrétisée en raison du volet financier.

Les dirigeants du FC Porto ont fixé le prix de vente de leur joueur algérien, Yacine Brahimi, à 30 millions d'euros. La presse portugaise annonce que les responsables des Dragons ne sont pas prêts à revoir cette somme à la baisse, d'autant que le contrat de l'Algérien arrive à terme à la fin de la saison en cours. Parmi les courtisans de Brahimi, Everton semble être le plus intéressé, d'autant que les dirigeants du club de la Premier League préparent une offre à leurs homologues portugais, estimant que la somme exigée est à leur portée et que cela sera fait pour un joueur dont le profil correspond parfaitement à ce que cherche l'entraîneur Marco Silva. Everton lorgne Brahimi depuis deux ans déjà, mais la transaction n'a pu être concrétisée, en raison du volet financier. L'on se rappelle que les Anglais avaient, alors, proposé la somme de 33 millions d'euros pour l'enrôler, mais leurs homologues portugais exigeaient presque le double, soit 60 millions d'euros. Aujourd'hui, les choses ont changé et la perspective de voir le meneur de jeu partir l'été prochain gratuitement hante la direction du FC Porto, qui fait des pieds et des mains pour le convaincre de renouveler son contrat. Le problème réside, dans ce sillage, dans le salaire de Brahimi, que ses dirigeants ne veulent pas réévaluer. Occupant actuellement la 11e place au classement de la Premier League, Everton veut rester dans le wagon pour terminer dans une place qualificative à une compétition européenne la saison prochaine.