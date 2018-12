ATTAQUES ET ACCUSATIONS PLEUVENT SUR CHÉRIF MELLAL On veut saboter le projet de la JSK

Par Kamel BOUDJADI -

Si Chérif Mellal avait, par le passé, parlé et accusé de corruption des présidents de clubs et des responsables de la LFP, dit-on, il l'avait fait parce qu'il y avait une injustice contre son club.

Après l'épisode du directeur général de l'USM Alger, Abdelhakim Serrar, voilà qu'un autre dirigeant, d'un autre club, le MC Alger en l'occurrence, vient tirer à boulets rouges sur le président de la JS Kabylie. Il s'agit du porte-parole du Clubs sportif amateur (CSA) du Mouloudia, Djamel Rachedi, qui charge le patron de l'équipe de la Kabylie. Il a accusé ouvertement le responsable des Canaris de «corruption» sur le plateau d'une chaîne de télévision privée. La direction de la JSK n'est pas restée les bras croisés, décidée tout juste après de réagir en annonçant le dépôt d'une plainte contre l'auteur des propos. Hier à Tizi Ouzou, d'aucuns s'interrogeaient sur «la mouche qui a piqué Rachedi» pour s'en prendre à une personne avec laquelle il n'a aucun problème. Si Mellal avait, par le passé, parlé et accusé de corruption des présidents de clubs et des responsables de la LFP, dit-on, il l'avait fait parce qu'il y avait une injustice contre son club, ce qui n'est pas le cas du dirigeant du MCA, dont la sortie n'a été motivée par aucune injustice contre son équipe ni de la FAF ni de la LFP ni même de Mellal, sa cible. Ce qui fait dire à beaucoup que la sortie de ce dernier fait partie d'un «complot» contre le président Mellal et par là-même, son club.



La direction refuse de polémiquer

Aussi, hier, la direction du club kabyle confirmait le dépôt de plainte contre Rachedi mais se refusait à toute polémique. C'est la même attitude adoptée par Chérif Mellal qui s'abstient, cette fois-ci, de répondre personnellement. Selon nos sources, ce serait là une réaction venue suite aux conseils de son entourage de ne pas s'impliquer directement dans ce genre de conflit. La JSK a des avocats et des chargés de communication qui sont dans ce rôle et qui sauront l'assumer pleinement. D'ailleurs, la page facebook du club a posté un appel pour annoncer le dépôt de plainte et n'est plus revenue sur cette affaire.



Mettre l'équipe à l'abri

Pour les observateurs, les conflits vécus par le président Mellal ont influé sur le moral des troupes. Le constat a été visible lors des deux dernières rencontres de la première phase. Des matchs perdus alors que les Canaris pouvaient glaner des points sans difficulté. Aussi, ces derniers jours, Mellal se fait de plus en plus discret et silencieux. Une attitude appréciée par les amoureux de la JSK, qui estiment que la méthode est efficace et épargne aux joueurs une pression inutile. D'un autre côté, beaucoup de supporters affirmaient que les sorties de ces personnages contre Mellal pourraient s'expliquer par une volonté de saborder le projet de la JSK, «qui dérange beaucoup par sa portée éthique et professionnelle». La professionnalisation passe inévitablement par l'éthique, la moralisation des pratiques et surtout leur professionnalisme. Enfin, il convient de mettre en exergue le temps qui a fini par donner raison à Mellal. La preuve en est, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, reconnaissait avant-hier à Tizi Ouzou qu'il y a des problèmes dans le sport algérien. D'ailleurs, des états généraux se tiendront dans peu de temps et c'est l'occasion pour les amoureux du ballon rond de poser les fondations d'une véritable professionnalisation.