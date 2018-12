FC BARCELONE Jordi Alba met la pression sur ses dirigeants

Au passage, le latéral gauche a confirmé que son agent avait récemment rencontré les dirigeants du Barça, sans succès.

Le sélectionneur Luis Enrique a fini par se rendre à l'évidence, Jordi Alba (29 ans) est incontestablement le meilleur latéral gauche espagnol, et peut-être même au monde. Match après match, le Barcelonais ne cesse de confirmer son statut. Pourtant, l'ancien joueur du FC Valence n'est pas totalement libéré. La faute à ses discussions bloquées avec le FC Barcelone, concernant la prolongation de son contrat qui expire en 2020. Une situation difficile à supporter pour Jordi Alba, qui a tenté de relancer ses supérieurs. «Ma volonté est de rester ici, mais cela ne dépend pas seulement de moi, cela dépend aussi du club, il faut attendre de voir ce qu'il en pense, a confié le Blaugrana. Il ne suffit pas de dire que je suis un grand joueur et que je veux rester. Ce qui compte, ce sont les actes.» Au passage, le latéral gauche a confirmé que son agent avait récemment rencontré les dirigeants du Barça, sans succès. «Il me reste peu de temps, il ne me reste qu'un an», a-t-il souligné, comme pour mettre un peu plus de pression.

Il faut dire que les négociations n'avancent pas du tout. D'après le quotidien As, les prétentions salariales du joueur sont jugées beaucoup trop élevées au sein de la direction. Pas de quoi attendrir Jordi Alba, au courant des salaires des autres cadres, lesquels ont tous prolongé ces derniers mois.

De plus, le latéral formé à la Masia sait que le Barça ne possède aucune alternative d'expérience, le départ de Lucas Digne à Everton n'ayant pas été compensé. On peut également souligner sa relation privilégiée avec le capitaine Lionel Messi, à qui il a offert 18 passes décisives depuis son arrivée en 2012.

Pour le moment, le FCB estime peut-être que le dossier n'est pas urgent.

Mais au fil des mois, avec les rumeurs de départ qui apparaîtront, Jordi Alba se retrouvera en position de force.