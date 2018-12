IL RÉCLAME SES SALAIRES IMPAYÉS CR Belouizdad: Thiam saisit la FIFA

Par Mohamed BENHAMLA -

Une nouvelle affaire vient encore secouer la maison du CR Belouizdad, liée aux dettes du club envers plusieurs créanciers. Cette fois-ci, cela concerne le joueur guinéen, Mohamed Thiam, qui a sollicité la FIFA pour réclamer ses salaires impayés. Pour rappel, ce milieu de terrain avait été recruté en début de cette saison en provenance de la JSK. Cependant, la direction du CRB, alors présidé par Mohamed Bouhafs, n'avait pas déposé à temps le dossier du joueur au niveau de la LFP, ce qui avait empêché sa qualification. Il a disparu, ensuite, de la circulation ne donnant aucun signe de vie. Malgré cela, son contrat est toujours en cours et la direction du club était dans l'obligation de le payer. Ce dossier a été pris à la légère, avant que le joueur ne sollicite la FIFA pour récupérer son argent. Il faut dire que la grande erreur commise par les dirigeants belouizdadis est, surtout, celle de ne pas avoir fait appel à un huissier de justice pour constater l'abandon de poste de Thiam et éviter, donc, de se retrouver dans une situation pareille.

Le directeur général du Chabab, Saïd Allik, a blâmé le secrétaire général, Mustapha Laroussi, lui indiquant qu'il aurait dû informer l'ancienne direction, avec laquelle il travaillait, pour faire le nécessaire à temps. Laroussi, déjà au centre d'une polémique après l'affaire du joueur Riyad Kenniche, a décidé de remettre sa démission à ses dirigeants. Mais les responsables du Groupe Madar Holding, détenteur de la majorité des actions dans la SSPA/CRB, l'ont refusée pour des raisons non invoquées. Ceci, même si certaines sources indiquent que l'on a différé toute décision dans cette affaire jusqu'à ce que l'enquête concernant le cas Kenniche livre tous ses détails.

Toujours concernant cette affaire du joueur en question, nous apprenons qu'après le médecin de l'équipe, l'entraîneur adjoint, Lotfi Amrouche, serait sur un siège éjectable. Ce dernier a beau se défendre, indiquant qu'il n'a rien à y voir, mais il semble bien que son aventure avec les Belouizdadis tire à sa fin.