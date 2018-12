NOUVEAUX STADES EN ALGÉRIE Des années d'attente... et encore!

Par Saïd MEKKI -

A la recherche de solutions

La cadence avec laquelle avancent les chantiers des futurs stades en Algérie doit bel et bien figurer dans le Guinness des records.

Quant aux chiffres effarants, ils indiquent d'eux-mêmes le problème de la gestion financière, dans le cadre sportif. Le stade de Baraki, en chantier depuis 14 ans, est toujours en chantier (65% seulement des travaux effectués) et ne doit être livré que l'année prochaine... et encore! De même pour un autre, celui de Tizi Ouzou qui, d'ailleurs, dès les premières années, a montré toute l'incapacité des responsables concernés de le faire aboutir. La preuve, prévu d'être lancé en 2005, les travaux n'ont débuté qu'en 2010. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours en travaux et il faut attendre la fin du premier trimestre de l'année prochaine pour être livré, dixit le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, et encore!



On avance à reculons

Du point de vue des délais de réalisation, tous les MJS qui se sont succédé n'ont rien pu faire pour l'achèvement des travaux. Et pour bien montrer la différence avec d'autres pays pour des stades beaucoup plus imposants que nos deux «petits bijoux», il suffit de voir juste à côté: le Stade de France. Tenez-vous bien: après le choix des constructeurs et la signature du permis de construire (le 30 avril 1995), il ne restait plus que 31 mois pour bâtir le stade. Le chantier a commencé le 2 mai 1995 mais la pose de la première pierre a eu lieu le 6 septembre 1995. Le stade de France a été inauguré le 28 janvier 1998 par Jacques Chirac, président de la République française d'alors, lors du match de football France - Espagne. Trois ans ont suffi pour construire ce gigantesque stade qui a la particularité d'accueillir différents événements sportifs: football, rugby, athlétisme, courses automobiles, voire des concerts. Il peut changer de capacités en passant du football: 80 056 (finale coupe de France 2009: Stade Rennais FC - EA Guingamp); rugby:

80 430 (finale Coupe du monde 2007: Afrique du Sud - Angleterre) et concert: 96 540 (U2, 18 septembre 2010), tout cela grâce à des tribunes basses rétractables. Le stade a été construit en 3 ans. Faites le calcul: combien de stades peuvent être construits en Algérie à la même cadence depuis 14 ans, soit depuis le lancement des travaux du stade de Baraki.



Des coûts hallucinants

Selon nos collègues du quotidien sportif Compétition, dans leur édition d'hier, dans une petite déclaration accordée à la presse, le ministre de la Jeunesse et des Sports a fait savoir que «je suis satisfait de l'avancement des travaux dans cette enceinte. Ce qu'il faut savoir, c'est que le stade de Tizi Ouzou nous a coûté la bagatelle de 5000 milliards de centimes». C'est l'équivalent de 367 millions d'euros. A titre de comparaison, le Stade de France a coûté 364 millions d'euros. Le Bayern Munich a construit son tout nouveau stade, l'Allianz Aréna, de 75.000 places pour la somme de 362 millions d'euros. Ce stade a été construit en 2 ans et demi. D'autres exemples ne manquent pas: le nouveau stade de Lille, en France, dont le coût n'a pas dépassé les 324 millions d'euros ou le nouveau stade de Bordeaux, toujours en France, qui a nécessité un budget de 359 millions d'euros alors que le nouveau stade de la ville de Nice, lui, a coûté 372 millions d'euros. Qui dit mieux? alors qu'en Algérie...