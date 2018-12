AJAX AMSTERDAM Le Barça perd espoir pour De Ligt

Si le FC Barcelone se montre confiant concernant le recrutement du milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam Frenkie de Jong, le champion d'Espagne en titre n'a plus le sentiment d'être dans le coup pour le défenseur central du club néerlandais Matthijs De Ligt. En effet, d'après les informations du quotidien AS, le club catalan est résigné dans ce dossier, en estimant que le jeune prodige va finir à la Juventus ou au Bayern Munich. Et si le joueur avait donné sa priorité aux Blaugrana, ces derniers refusent de s'aligner sur les exigences financières de l'Ajax, qui fait grimper les enchères entre les cadors européens. Prêt à payer 75 millions d'euros pour De Jong, le Barça ne peut pas se permettre de réaliser également une folie pour De Ligt.