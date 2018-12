CA BORDJ BOU ARRÉRIDJ Georges Bidimbu signe pour 3 ans

Le CA Bordj Bou Arréridj a fait signer, dans la soirée de mardi, un attaquant congolais qui évoluait chez les Diables noirs, club éliminé par le NA Hussein-Dey en coupe de la CAF, et qui a été recommandé au coach Billel Dziri. Il s'agit de Kader Georges Bidimbu, âgé de 22 ans. Il a joué durant un an et demi à l'AS Khouribga au Maroc avant de retourner au Congo cet été. Il n'avait marqué qu'un seul but en quatre matchs en Botola Pro. Il a signé un contrat de 3 ans avec les «Criquets jaunes» de BBA.. Rappelons que cet été, le CABBA avait déjà parié sur un attaquant malien, à savoir Ismailia Diarra, qui avait marqué deux buts en Champions League face à l'USM Alger la saison dernière, mais qui n'a pas convaincu en championnat avec un seul but en 12 matchs.