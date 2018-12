COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS DE FOOTBALL Les Algériens fixés demain sur leurs adversaires

Les trois représentants algériens dans les deux compétitions africaines interclubs de football: le CS Constantine, la JS Saoura, et le NA Hussein-Dey, seront fixés sur leurs prochains adversaires demain, à l'occasion du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions et les 16es de finale (bis) de la coupe de la Confédération prévu au Caire (Egypte). Le CSC et la JSS, engagés en Ligue des champions, pour lesquels il s'agit d'une qualification historique, auront fort à faire face à des adversaires redoutables et aguerris pour ce genre de compétition. Le CSC a passé le cap des 16es de finale en dominant les Ougandais de Vipers SC (aller: 1-0, retour 2-0), alors que la JSS a éliminé les Marocains de l'IR Tanger (aller: 2-0, retour: 1-0). Les gars de Constantine et de Béchar vont certainement hérité de gros morceaux, en présence notamment de l'ogre d'Al-Ahly (Egypte), du TP Mazembe (RD Congo), du WA Casablanca (Maroc), ou encore du Club africain (Tunisie). Les 16 clubs qualifiés seront répartis en quatre groupes de quatre. En coupe de la Confédération, le NAHD, qualifié dans la douleur face aux Zambiens de Green Eagles (aller: 0-0, retour 2-1), connaîtra son adversaire aux 16es de finale (bis), dernière épreuve avant la phase de poules de cette compétition. Il affrontera l'une des équipes éliminées en 16es de finale de la Ligue des champions. L'USM Bel-Abbès, second représentant algérien en coupe de la Confédération, s'est fait éliminer sans gloire face aux Nigérians d'Enugu Rangers (aller: 0-0, retour: 2-0). La première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions se jouera les 1, 2, 3 février, alors que les 16es de finale (bis) de la coupe de la Confédération auront lieu en janvier prochain (aller: 11, 12, 13 janvier, retour: 18, 19, 20 janvier).