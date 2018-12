FC BARCELONE Les Blaugrana favoris pour Kane

Harry Kane aurait décidé de faire le grand saut! L'attaquant international anglais représente l'un des attaquants les plus fiables d'Europe et il ne manque évidemment pas de courtisans. c'est notamment le cas de Manchester United ou encore du Real Madrid. Mais selon le Daily Express, le favori pour enrôler Kane serait le FC Barcelone. Le club catalan aurait l'intention de préparer la suite de Luis Suarez qui va fêter dans quelques jours son 32e anniversaire. Il reste néanmoins à savoir comment le Barça, qui aurait un accord avec Rabiot et qui souhaite se positionner pour

De Ligt et De Jong, pourra également lutter pour Kane.