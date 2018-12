GALATASARAY Le FPF menace Feghouli

Alors que le coach de Galatasaray, Fatih Terim, a décidé de garder son international algérien, Sofiane Feghouli, ce dernier risque de se voir contraint de quitter en fin de saison en raison du fair-play financier (FPF). Son salaire, qui avoisinerait les 4 millions d'euros par an, en plus des primes qu'il perçoit, pourraient pousser la formation turque à se séparer de ses services en fin de saison, d'autant que l'UEFA surveille de très près les finances du club. Galatasaray examinerait très sérieusement les offres émanant pour Feghouli, notamment du Golfe, de la Chine et du Japon.