LIGA Mandi, le défenseur le plus précis

Le défenseur algérien, Aïssa Mandi, qui est le joueur le plus utilisé par le coach du Bétis Séville, Quique Setin, depuis le début de la saison, fait mieux que les stars de la Liga. L'international algérien pourrait, s'il continue sur cette voie, terminer comme meilleur défenseur du championnat espagnol cette saison. Ainsi, l'ancien défenseur de Reims et avec une moyenne de 93,5% de passes réussies, fait mieux que les deux Barcelonais, le Français Clément Lenglet (92,44%) et Gérard Piqué (92,3%) et encore mieux que le Madrilène Sergio Ramos (92,1%). De plus, Mandi (1 935 minutes) est avec Bartra (1 978) et Canales (1 688) le joueur le plus utilisé par Setién cette saison dans toutes les compétitions. Cela montre bien à quel point il est important pour le Betis, qui ne compte pas le vendre d'ailleurs cet hiver.