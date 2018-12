LIGUE 2 FRANÇAISE Tahrat dans l'équipe-type de la mi-saison

L'international algérien du RC Lens, Mehdi Tahrat, a été choisi dans l'équipe-type de la mi-saison de la Ligue 2 française, réalisée par beIN Sports. Le joueur de 28 ans a beaucoup contribué à la bonne première partie de saison des Lensois. Intraitable en défense, Tahrat a su apporter son expérience au sein de l'effectif des Sang et Or. Le coéquipier de Walid Mesloub est arrivé la saison dernière au RCL et a vite su devenir un élément incontournable sur l'échiquier de son entraîneur. Il a pris part à toutes les rencontres des siens depuis le début de saison en Ligue 2.